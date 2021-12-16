內地昨增77宗確診　廣州患者第8次檢測確診

內地周四（16日）公布前一日新增77宗新冠肺炎確診病例，其中8宗為境外輸入，69宗本地確診。近日出現新變種毒株Omicron感染病例的廣東省廣州市，新增一宗境外輸入無症狀感染個案，患者確診前2周曾7次檢測均顯示無染疫。

前一日新增本地確診病例分布為浙江56宗，廣東6宗，陝西4宗，內蒙古2宗，安徽1宗；新增境外輸入病例為福建3宗，上海2宗，湖北、雲南和陝西各1宗。同日新增20宗無症狀感染病例，除廣東報告的1宗本地個案，其餘19宗為境外輸入。至今內地累計10萬人確診，現有病例1,506宗，累計4,636人死亡。

廣東新增確診病例全部來自東莞，其中3人通過密切接觸排查發現，2人為無症狀感染者轉確診，1人在重點人群核酸篩查中發現。新增本土無症狀感染個案由廣州報告，在對入境轉運專班工作人員例行核酸檢測中發現。該工作人員於本月1日至12日在酒店集中居住期間，共7次接受核酸檢測均無感染，直至周二（14日）晚核酸檢測顯示受感染。廣州市疾控中心副主任張周斌周三（15日）表示，患者感染的是Delta變種毒株，與Omicron感染者無關。

東莞市大朗鎮日前因一對夫婦從西安返回當地被發現為無症狀感染，導致全城封控和全民檢測。網上出現不少聲討之聲，認為二人在非常時期前往旅行不負責任。女患者稱上月29日前往西安是為學車兼考駕照，並非遊玩，在當地除駕校人員外，沒有跟其他人接觸，也沒到過駕校以外的地方，訓練時又全程戴口罩。被指於12月5日返粵後相隔一周才接受核酸檢測，女患者強調夫婦分別在12月2日和4日接受2次檢測，均無感染。