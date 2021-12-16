騰訊遊戲開發大神意外身亡　網民痛惜不捨

騰訊周二（14日）證實，旗下天美F1工作室員工毛星雲於12月11日意外身亡。毛星雲曾在多個網上論壇發表遊戲文章，獲評為中國2013年度10大傑出IT博客作者。他更有「遊戲開發大神」之稱，夢想是帶領國產遊戲面向世界；死訊傳出後，不少網民留言表達惋惜與不捨。

騰訊表示，毛星雲是團隊不可或缺的一員，一直以來非常優秀，專業能力凸出，過去數年連續獲得高績效，對他的離去感到十分惋惜與不捨。騰訊事後成立應急小組，協助家屬處理後事，並通知關心事件的員工。騰訊強調，由於家屬目前不希望向外界透露更多細節，出於對家屬意願和死者的尊重，暫時無法透露更多訊息，目前仍與家屬密切溝通，將在尊重家屬意願前提下，跟進後續工作。

在騰訊發送予天美F1工作室員工的內部郵件中，提到毛星雲於本年8至9月因身體原因住院休養，病情穩定後出院復工，並像以往一樣積極投入工作、翻譯及著述中，沒想到最終發生不幸事件。有傳毛星雲不滿3A遊戲計劃受挫，以及因抑鬱而跳樓輕生，有騰訊內部人士則指外界的猜測及誤傳不準確。

毛星雲生前擔任騰訊遊戲引擎組組長（Lead Engineer Programmer），他數月前曾提及天美工作室籌備一款3A級跨平台遊戲。有高中同學透露，毛星雲在湖北省枝江市出生，畢業後在深圳工作安家，目前有兩個孩子；他性格內斂但為人很熱心，並積極向上及刻苦上進。

公開資料顯示，毛星雲生於1991年，2009年考入南京航空航天大學「中國烏克蘭航天聯合培養班」，其後赴烏克蘭國立茹科夫斯基航空航天大學留學，學成回國後在南京航空航天大學攻讀碩士。毛星雲留學期間曾撰寫百餘萬字的遊戲程式編寫書籍，2014年獲得微軟最有價值專家大獎。