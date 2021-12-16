美制裁4華企及1中國人　打擊全球違禁藥品交易

美國財政部周三（15日）宣布總統拜登簽署行政命令，制裁中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥4國的15個實體和10名個人，當中包括4間中國藥企和1名中國公民。美方指控制裁對象參與全球違禁藥品交易，措施有助美國更易打擊外國毒販，遏制美國止痛藥等藥物濫用成癮問題。

受制裁華企包括武漢Yuancheng Gongchuang Technology、上海Fast-Line Chemicals、河北Huanhao Biotechnology及Atun Trading，受制裁的68歲中國公民葉全發（Chuen Fat Yip，音譯）居於中國武漢，他領導一個在中國內地和香港運作的販毒組織，向美國走私合成類鴉片藥物芬太尼、合成代謝類固醇和其他合成藥物，控制一批公司向公眾和私人公司出售化合物與芬太尼易制毒化學品，其中一間是Yuancheng Gongchuang Technology；美國國務院此前懸紅500萬美元（約3,900萬港元）捉拿他。

美方將封鎖制裁對象在美國的任何資產，不准美國人與之交易。國務卿布林肯發聲明指，制裁行動有助阻斷合成鴉片類藥物和前體化學品透過全球供應鏈和金融網絡進入美國。中國官媒批評美方濫用制裁，美國政客和媒體不斷炒作美國芬太尼主要來自中國等不實內容。