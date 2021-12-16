台今增12宗確診 老婦不適入院成本土染疫

台灣周四（16日）新增12宗新冠肺炎確診病例，分別為1宗本土和11宗境外輸入，無新增死亡病例。指揮中心表示，本土病例為台北一名80多歲老婦，已接種2劑阿斯利康疫苗，因身體不適入院治療，隨後檢測確診。而新增一宗境外輸入病例，則證實感染Omicron變種病毒。

中央流行疫情指揮中心表示，老婦周三（15日）因腹痛、發燒等症狀入院治療，隨後發現確診，目前已有2名家人被列為接觸者，需居家隔離。衞生部門正進行疫情調查及防治工作，釐清感染源。台媒報道稱，老婦不經常出門，大部分時間都留在家中，與早前發現的中研院女助理確診病例無關聯。

另在境外輸入方面，分為4男7女，年齡介於10多至50多歲，分別自美國、柬埔寨、菲律賓、英國、越南、泰國和蒙古國入境。其中，從美國入境旳一名患者，經病毒基因測序證實感染Omicron變種病毒株，是台灣至今第4宗感染該變種病毒的個案。台灣目前累計16,771宗確診，其中849人死亡。

針對早前台北防疫旅館檢疫民眾爆出篩檢後隔天又出現症狀，台北市長柯文哲指周四呼籲防疫部門更改工作標準，所有防疫旅館都發放快篩劑，民眾出現症狀就篩檢。另防疫旅館標準要升級到跟醫院一樣，為相關防疫人員接種第3劑疫苗。