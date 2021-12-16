內地計劃提升學前教育　4年後全國幼稚園覆蓋率85%

內地教育部周四（16日）於網上公布十四五學前教育發展提升行動計劃，內容提出，為進一步提高學前教育普及水平，到2025年全國學前3年毛入園率達90%以上，普惠性幼稚園覆蓋率達85%以上，公辦園在園幼兒佔比50%以上。

計劃由教育部、發改委、公安部、財政部、人社部、自然資源部、住房和城鄉建設部、稅務總局以及醫療保障局9部門聯合印發。計劃提出優化普惠性資源布局，充分考慮出生人口變化、鄉村振興和城鎮化發展趨勢，逐年做好入園需求測算，完善縣（區）普惠性幼稚園布局規劃，原則上每3年調整一次。結合三孩生育政策實施和地方實際情況，滿足就近入園需要。

計劃要求，優化完善財政補助政策，逐步提高學前教育財政投入水平，保障普惠性學前教育有質量可持續發展。具體包括加強幼稚園收費監管，動態調整公辦幼稚園收費標準和民辦幼稚園最高收費限價，堅決遏制過高收費和過度逐利行為。計劃又提出各地要及時補充公辦園教職工，嚴禁「有編不補」、長期使用代課教師；確保民辦幼稚園教師工資及時足額發放、同工同酬。

此外，計劃提出加大不規範辦園行為治理力度，重點對存在危房、「三防」（人防、物防、技防）不達標等安全隱患，及園長和教師不具備規定資格等行為進行動態督查，限期整改，否則依法處罰。對出現虐童、體罰及變相體罰等嚴重師德失範行為的幼稚園，年檢實行一票否決，對涉事教職工、管理者和舉辦者依法追究法律責任。計劃亦對校名冠以片面強調課程特色及帶有宗教色彩進行清理，將於明年6月前完成。