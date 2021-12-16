合肥彩民喜獲1.86億元人民幣獎金　破全省紀錄

中國福利彩票發行管理中心組織的樂透型彩票「雙色球」第2021143期周二（14日）晚上開獎，安徽合肥市一名彩民花60元（人民幣，下同，約74港元）自選一注號碼以30倍投的單式號碼票中獎，獎金高達1.86億元（約2.31億港元），打破安徽省最高中獎總額的紀錄。

內地傳媒報道，該期雙色球的頭獎共有41注中，每注獎金派約557.1萬元（約692.3萬港元），分別是安徽32注、廣東3注，浙江2注，遼寧、上海、山東、貴州各1注；同時因正值「12億大派獎」活動期間，共有38注中一等獎特別獎，每注獎金派約65.7萬元（約81.6萬港元），分別是安徽32注，廣東2注，遼寧、浙江、山東、貴州各1注。上述彩民則以自選一注號碼以30倍投的單式號碼票，中得30注一等獎及30注一等獎特別獎。

內媒記者周三（15日）到售出上述彩票的福彩站點走訪，負責人李先生憶述，周二晚上得知其店中大獎後，已第一時間聯繫中獎人，但對方當時還在睡覺，「整個狀態是挺懵的」。李先生又指，中獎人已是老彩民，「平時一周能遇到他過來買三、四次」。

記者其後向安徽省福彩中心查詢，對方表示已連夜啟動應急預案，部署相關工作，做好大獎兌獎準備；至周三上午，該中心更召開部門負責人會議，落實工作安排，迎接「安徽第一巨獎」的到來。記者又從消息人士處得知，中獎者事後已捐出1,000萬元（約港元）給慈善機構。