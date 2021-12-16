台防疫旅館疑群聚感染　全幢129人急撤離

台灣桃園有防疫旅館爆發群聚疫情，截至周四（16）日下午2時，3個樓層已有8人確診，其中4人經基因測序證實感染Delta變種病毒株，目前至少3宗將改列本地個案，旅館內全部129人經已緊急撤離。

該位於桃園車站附近的防疫旅館，上午突然全面封鎖，檢疫旅客全面撤離至其他地方檢疫。中央流行疫情指揮中心和桃園市政府下午召開記者會證實，該旅館爆發群聚疫情。指揮官陳時中表示，這次疫情的首宗患者為40多歲台灣男性，於11月20日從中國大陸入境，曾接種2劑科興疫苗，入境及檢疫期滿前採檢均顯示無感染，上周六（11日）自主健康管理期滿前篩查顯示感染，就醫採檢後確診。

桃園市長鄭文燦表示，由於該首名患者入住旅館時沒有症狀，與確診時間相隔較長，因此疫調人員認為有必要進一步調查，包括擴大溯源追蹤、擴大採檢、現場勘查、病毒測序等，結果發現旅館6樓共有6宗確診個案，且多名患者病毒基因序列相同，因此研判有交差感染的情況。

鄭文燦指出，有關防疫旅館的安全管理，已經針對指揮中心的要求，已翻查旅館閉路電視畫面進行地氈式調查，目前尚未發現異常，預計旅館要進行3次以上的環境採檢，確認安全後才能恢復營運。