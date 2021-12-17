父不肯拆遷遭打死　少年輟學照顧爺爺奶奶

近日河南平頂山15歲少年劉坤（化名）在微博上自稱，當地因為拆遷，父親不簽拆遷協議後被打死，現在開發商也不履行合約，家中爺爺奶奶生活不能自理。當地街道辦周四（16日）表示，劉坤家庭特殊，已給予幫助，其父確曾被打，但公安部門已經破案，開發商的項目目前正在走重組程序。

劉坤發布過多條片段，周四他又給記者發一份文稿，說明事情的經過。他稱自己住在平頂山湛河區蓮花盆村。2017年，開發商要求他們拆除房屋，他父親本來就是殘疾，靠壓麵條為生，所以談判沒有談攏，2019年父親在去賣麵條的路上被多人暴打住院，後來迫不得已簽署協議，可是開發商直到現在都沒有給他們任何東西。

因為這件事對父親造成很大的精神壓力，得了腦溢血，但是家裏也沒錢給他治病，父親在半個月前離世，直至現在依然沒有入土。他爺爺現在雙腿癱瘓無法行走，生活也根本無法自理。奶奶看到這種情況，也得了腦溢血，癱瘓在床，渾身無法動彈，奄奄一息，可是他們家沒錢去治病。迫於無奈，他輟學在家。

記者在拆遷補償協議中看到，劉坤家老宅佔地面積370多平方米，開發商承諾拆遷還建4套住房。開發商在協議中還表示願意多補償18萬元（人民幣‧下同，約22萬港元）。還建房將於2020年5月和2022年5月交付。合同的違約金為160萬元（約196萬港元）。

劉坤表示，他們的訴求是先交付兩套房子，剩下的兩套可以再商量。因為要給爺爺奶奶治病、還賬，給爸爸安葬後事，他還要上學、生活，開發商可以支付部分違約金。

劉坤所反映的樓盤目前處於爛尾狀態，此前有業主曾通過網絡問政平台反映問題。16日上午，記者聯絡北渡街道辦。工作人員表示，當年劉坤的父親被開發商的人打後，警方已經破案，相關人員也被判刑並賠償。劉坤的家庭比較特殊也很困難，當地政府也一直在進行幫忙。涉事開發商已破產，有關部門正在走重組的程序，政府也在盡力挽救該項目。