少女介紹朋友嫖妓判刑　家長遭法院究責

浙江溫州市平陽縣一名未成年少女，早前因協助從事賣淫活動的朋友拉客，被警方拘捕。案件近日於平陽縣人民法院審理，除對少女判刑和罰款外，法庭也責令其家長接受家庭教育指導。

內媒周四（16日）報道，案中被告小吳的父母在她小學時就離婚，其父常年在外地做生意，故小吳自幼跟隨祖父母生活。她去年結識池某後，對方在鰲江鎮某小區租屋，並招募黃某與未成年人林某從事賣淫活動。池某又要求小吳幫忙介紹嫖客，答應每宗交易給她100至200元（人民幣，下同，約124至248港元）「好處費」。雖然小吳不缺錢，但禁不住池某的請求，於是介紹了數名朋友。

法院認為，小吳的行為已構成介紹賣淫罪，應從重處罰，但由於她犯罪時未滿18歲，歸案後又如實供述自己的罪行，自願認罪認罰，遂予以輕判，判處有期徒刑8個月，並罰款1,000元人民幣（約1,240港元）。

法院又認為，小吳曾因尋釁滋事被行政處罰，但其父仍未有積極履行監護職責，導致小吳沒改過自新，反而走上犯罪道路。為此，法院向小吳的父親發出《責令接受家庭教育指導令》、《責令履行監護職責告誡書》，由專業人員在法院內對其進行家庭教育指導，並聯合檢察院、婦聯告誡他積極正確履行監護責任。