美參議院大比數通過　由資深外交官伯恩斯出任駐華大使

美國參議院周四（16日）以大比數通過，由資深外交官伯恩斯（Nicholas Burns）出任駐華大使，填補布蘭斯塔德去年10月卸任後，留下來一年多的空缺。

參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯在投票前表示：「若說我們正需要一位大使，那就是駐華大使。我們在（參議院）委員會和大會都花了很多時間去聽說來自中國的挑戰，但就沒有一任美國（駐華）大使去幫助我們應對這些挑戰。」結果參議院以75票贊成、18票反對，通過伯恩斯的任命。

65歲的伯恩斯是哈佛大學外交及國際政治學教授，曾任國務院發言人，在民主黨及共和黨政府合共任職超過25年，包括曾在克林頓時代擔任美國駐希臘大使，亦曾於喬治布殊執政時，先後擔任美國駐北約大使和負責政治事務的國務次卿。伯恩斯與美國總統拜登有聯繫，曾擔任拜登競選團隊的外交政策顧問，與國務卿布林肯緊密共事多年。

伯恩斯擔任國務次卿時，曾在阿富汗議題、聯合國制裁伊朗及北韓，以及美國在印太政策上，與中國合作。值得一提的是，伯恩斯會說一口流利法語，熟悉希臘語及阿拉伯語，但不會中文。

在伯恩斯獲拜登提名出任駐華大使時，已有分析指出，華府打破慣例提名外交經驗豐富的伯恩斯出任此職位，是希望他在中美日益緊張的關係中發揮核心作用。