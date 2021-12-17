四大公投前夕民眾破壞海報　蘇貞昌憂亂象重演

台灣四大公投將於周六（18日）開始投票，台灣的行政院長蘇貞昌周五（17日）表示，避免再現2018年九合一選舉綁10項公投時出現邊投票邊開票等亂象，會增加人手和加開250個票站。近日有民眾破壞公投海報，被警方以毀損罪函送台南地檢署調查。

中選會指出，此次公投近1,983萬人有投票權，設立超過1.7萬個票站，於周六上午8時開門，下午4時「截龍」。民眾將可領取4張公投票，投票進行程序採取投票權人領公投票、圈票、投票方式辦理，開票進行程序則參照選舉票開票程序，採取逐張檢票、唱票、記票、整票計票方式辦理，料於7日內有結果。

蘇貞昌周五在行政院會議上指出，為避免2018年亂象重演，防止民眾大排長龍，中選會在周六的投票中要雪恥，務求每個步驟圓滿完成，並指示警方加強維持秩序。行政院支持選務所需資源，包括增加選務人力及投開票場所，每個場所設置6個圈票屏障，縮短民眾投票等待時間。

另外，基進黨在台南市北區張貼的公投海報上月底遭人惡意撕毀，同一地點的海報隨後又被人寫上「又在騙」的字眼。警方接報後調查發現，一名王姓男子有嫌疑，並於周四（16日）將其逮捕。王男事後承認上述行為，強調是不滿公投4個不同意的意見，才會破壞海報，並非針對特定人士。