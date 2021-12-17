強颱風雷伊料直吹南沙群島　海南發3級預警

強颱風「雷伊」周五（17日）橫過菲律賓，往南海南部移動。海南省氣象台預計，雷伊將緩慢增強，當晚移入南海東南部海面，逐漸向西沙群島以南海面靠近，下周日（19日）前後轉向偏北方向移動，強度漸漸減弱。該省目前繼續發布颱風三級預警。

雷伊在周五清晨5時位於馬尼拉偏南方向約495公里的菲律賓西南部近海上空，中心附近最大風力有14級（每秒45米）。海南省氣象台預計，雷伊將以每小時25至30公里的速度向偏西方向移動，逐步增強。雷伊料稍後升級為超強颱風，直接吹襲南沙群島，風力達16至17級（每秒52至58米)，隨後在冷空氣影響下減弱並向西沙群島以南海面靠近，影響西沙、中沙群島海域。

當局指，雷伊強度強、路徑複雜、影響範圍廣，是史上罕見直接吹襲南沙群島的超強颱風，如不嚴加防範，可能引發嚴重災情。海南省三沙海域受雷伊和冷空氣共同影響，周五至下周二（21日）自南向北風力增大到10級以上，其中颱風中心經過附近海面旋轉風達14至17級。省應急廳建議，在南沙東北部海域作業的船盡快撤離，受影響的海上作業人員亦應疏散，相關島礁上的設施要及時加固排險。