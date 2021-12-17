台明四大公投　涉核電萊豬等爭議

台灣的四大公投舉行在即。

受新冠疫情影響，台灣原定於今年8月28日舉辦的「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」四大公投案，延至周六（18日）投票。

●公投主題一：重啟核四

公投主文：「您是否同意核四啟封商轉發電？」

提案人：倡議團體「擁核能流言終結者」始創人黃士修

台灣第4座核能發電廠（台灣簡稱「核四」）在1999年3月取得建廠執照，後因2011年日本福島核災，引發台灣民眾對核電安全的疑慮，到2014年核四宣布進入封存。同意方認為，台灣目前依靠火力發電，導致空氣污染問題嚴重，每年約9,000人因此喪命，故有必要重啟核四。反對方認為，核廢料處理問題至今無法取得共識，且核四附近海底有地質斷層，一旦地震導致核洩漏，將釀成嚴重危機。

●公投主題二：反萊豬進口

公投主文：「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

提案人：國民黨立委林為洲

今年1月，台灣宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口（台灣簡稱「萊豬」），由於食用瘦肉精等生長激素可影響人體腎上腺素分泌，且是運動員禁藥，引起民眾對食品安全憂慮。同意方認為，目前歐盟、大陸均不允許美國萊豬進口，民眾健康不能成為利益交易籌碼。反對方認為，台灣已為進口萊豬制定安全標準，且目前全球有101個國家開放進口，台灣應跟從該國際標準，以換取和國際社會更多合作。

●公投主題三：公投綁大選

公投主文：「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全台性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」

提案人：國民黨立委江啟臣

台灣自2004年設立公投以來，公投一直和全台性選舉同日舉行，到2019年《公投法》修法，改為自今年起每兩年公投一次，意味公投日程和大選脫鉤。同意方認為，另設公投日會降低投票率，與全台性選舉同日舉行則將提高公投結果代表性，增加民主正當性，更可大幅降低行政成本。反對方認為，2018年選舉與10個公投同日舉行，結果出現邊開票邊投票的情況，造成選務混亂。

●公投主題四：珍愛藻礁

公投主文：「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」

提案人：桃園在地聯盟理事長潘忠政

為配合台灣當局能源轉型政策，台灣中油正建設第3座液化天然氣接收站（台灣簡稱「三接」），惟選址所在的桃園大潭藻礁海岸具生態價值，引發環保團體抗議。同意方認為，大潭藻礁經歷至少7,000年形成，是全球最獨特的藻礁地景及生態系，且藻礁具固碳功能，更可減緩地球暖化。反對方認為，因應台商回流、全球晶片需求提高等情況，台灣未來用電需求將大增，按計劃須依賴三接供電；一旦三接停工遷走，台灣須以火力發電填補供電空缺，影響減少碳排放的計劃。