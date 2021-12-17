盜採煤礦引發透水事故　礦主逃走21人受困

山西省呂梁市孝義市西辛莊鎮杜西溝村有民眾盜採煤炭資源，周三（15日）發生礦井透水事故，25名工人中有4人升井獲救，其餘21人受困。內媒周五（17日）報道，救援人員成功聯絡受困者；公安機關亦掌握盜採案的9名主要疑犯，已控制7人，正全力追捕其餘2人。

事發於周三晚上11時許，接報後應急管理部相關領導和專家立即趕赴現場，指揮指導救援處置工作。山西省委書記林武、省長藍佛安作出重要批示，要求全力組織救援，嚴防次生災害。汾西礦山救護隊、華陽新材料集團救護隊等派出400多人到場救援，並出動多台水泵抽水。

省市縣三級公安機關累計動員350人，負責偵破案件及維持事故現場秩序。調查顯示，盜採點非常隱秘，以搭建的圍牆作掩護，在村北「河灘里」場地開挖170多米暗道，裝有輸送帶，暗道出口用鋼板覆蓋黃土雜草偽裝，採用液壓開啟，很難發現。

由於礦井口非常簡陋，井內地形情況並沒明確標識，為救援工作帶來極大困難。杜西溝村村幹部透露，礦主杜某是當地村民，本來任職貨車司機，家境一般，可能因近期煤價上漲與其他人合夥盜採。但事發後杜某不顧工人安危立即逃離現場，令救援人員趕到後不清楚井下情況，亦影響救援。