華為涉用軟件更新　載入惡意程式監控美澳

美國傳媒周五（17日）報道，澳洲情報官員2012年通報美國，中國電訊設備商華為利用手機軟件更新載入惡意間諜程式，試圖入侵其國家通訊系統。20多名美澳國安官員證實事件，中方促請勿濫用國家安全之名作不實指控。

報道指美澳情報機關2012年至2019年，有證據懷疑中國政府利用華為設備進行間諜活動。事件曝光是源於安裝在澳洲主要電訊商網絡的華為軟件更新，包含類似數碼竊聽的惡意程式碼，重新編寫設備的程式，把經手處理的用戶數據傳回中國，惡意程式碼數天後「自我毀滅」。澳洲情報部門認為是中國情報機關滲透華為技術團隊。美國情報部門收到澳洲通報後，也在境內發現類似情況。

華為全球網絡安全和私隱主管薩福克（John Suffolk）表示，很難回應流言及引述匿名消息的報道，表示沒有確實證據證明公司有任何不當行為，重申只有在客戶授權的情況下，技術人員才可進入網絡，而安裝更新亦是客戶所控制。他指，華為已經促請政府、客戶和「安全生態系統」審核其產品和找出漏洞。

中國外交部發表聲明回應，指摘澳洲賊喊捉賊，重申中方堅決反對任何形式的網絡攻擊及網絡間諜行為，同時警告不要無理地向華為及其他中國企業施壓。