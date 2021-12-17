內地擬立法防廣場舞噪聲擾民　違者可被罰款

全國人大常委會早前已對「噪聲污染防治法草案」進行初審，該草案擬對廣場舞擾民等現象進行規範，引起輿論關注。全國人大常委會法工委周五（17日）舉行記者會，發言人岳仲明在會上介紹了介紹立法工作的有關情況。

岳仲明介紹，根據各方面意見，二次審議稿擬作出以下修改，一是將相關領域無噪聲排放標準而「未依法採取防控措施」產生噪聲擾民的現象，納入防治範圍；二是對縣級以上地方政府、基層群眾性自治組織做好噪聲污染防治工作提出要求；三是規定國家推進噪聲污染防治標準體系建設；四是壓實企業主體責任，加強政府監管；五是要求全社會共同維護生活環境和諧安寧；六是加強信息公開，突出公眾參與；七是完善法律責任，優化處罰措施。

岳仲明又指，在公開徵求意見期間，社會生活噪聲擾民是各方面都很關注的問題。對於群眾反映較多的廣場舞噪聲擾民、機動車轟鳴「炸街」等問題，草案作出了針對性規定。其中在廣場舞方面，草案規定在街道、廣場、公園等公共場所展開娛樂、健身等活動時，要遵守公共場所管理者制訂的規定，採取有效措施防止噪聲污染，違者由政府部門說服教育，責令改正；拒不改正者，給予警告，對個人可罰款200元（人民幣，下同，約248港元）至1,000元（約1,241港元），對單位更可罰款2,000元（約2,483港元）至2萬元（約2.48萬港元）

在機動車「炸街」方面，草案規定，機動車的消聲器和喇叭應當符合國家規定。禁止司機拆除或損壞消聲器、加裝排氣管等擅自改裝行為，違者將由交警部門依照有關道路交通安全的法律法規處罰。