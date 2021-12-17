擅自為逾千學生開戶　農行道歉處分13負責人

中國農業銀行崇左江州支行去年在廣西崇左幼兒師範高等專科學校1,457名學生不知情下，為他們開立12,536個電子帳戶。廣西分行周四（16日）通報，調查後確認此事為該行轄屬崇左江州支行營業室違規操作所致，並向該校師生誠懇認錯及鄭重道歉。

調查顯示，江州支行營業室於去年6月24日為上述學生，批量開立上萬個Ⅱ及Ⅲ類電子帳戶。開戶所用的資料是江州支行向學校提供代收學費服務時獲得，該支行營業室超範圍使用，違規開立這些帳戶，崇左分行和江州支行存在嚴重違規和管理不力問題。

該行對涉及管理、經營、操作層面的13名負責人追責，包括免去崇左分行行長職務，給予時任崇左分行分管副行長、現任崇左江州支行行長記過處分，給予時任崇左江州支行行長降級處分，時任崇左江州支行分管副行長和行長助理亦被撤職，時任崇左江州支行營業室主任和內勤行長則獲留用察看處分，其餘5人也得到相應紀律處分。

該行已對未經客戶同意開立的帳戶，採取緊急銷戶處理，恢復原狀。該行承諾，將認真吸取教訓，以更積極有效的措施維護客戶合法權益、保障客戶資料安全。