國家發改委：自助餐吃不完造成浪費　要適當收費

國家發改委周五（17日）公布《反食品浪費工作方案》，要求各級商務部門要採取措施，鼓勵餐飲場所提供分餐服務，並以顯著方式提醒消費者適量點餐，吃不完自助餐造成浪費要適當加收費用。

《方案》提出要遏制餐飲行業的食品浪費，加強餐飲行業管理，督促餐飲場所提醒消費者按需適量點餐，支持自助餐服務單位實施對消費者浪費行為適當加收費用的措施。《方案》又要求完善餐飲行業標準與規範，並推動餐飲行業自律，展開反餐飲浪費政策效果評估。

《方案》亦禁止廣播電台、電視台及網絡影音短片傳播或宣揚「量大多吃、暴飲暴食」等浪費食品的節目，對拒不改正或情節嚴重的，處以罰款、通報批評或節目停播整頓，並對直接責任人員依法規追究責任。

《方案》同時將反食品浪費列入旅遊餐飲業標準，支持企業以優惠價銷售臨近最佳食用日期的食品，並加強公務接待、會議、培訓等公務活動用餐管理。各地市監部門要加強執法，對未主動向消費者提醒防止浪費食物的餐飲場所，給予警告；對誘導或誤導消費者超量點餐造成明顯浪費的，給予警告或罰款；對生產經營過程中嚴重浪費食品的生產經營者，要約談、責令改正或罰款。