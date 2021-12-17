華學生恐嚇中國同窗　美大學校長譴責

美國傳媒早前報道，一名就讀美國普渡大學的中國留學生，因支持在1989年六四事件身亡的學生，遭到校內其他中國留學生騷擾及恐嚇。大學校長周三（15日）向全體師生發表公開信譴責有關行為，並表明一旦確認涉事學生的身份，他們將遭受紀律處分。

在美國普渡大學就讀土木工程博士學位的孔志豪，讚揚六四事件身亡學生的英勇行為後，在校園遭到其他中國留學生跟蹤，指控他是美國中央情報局間諜，同時威脅向中國駐美國大使館舉報他。中國國家安全部事後派人找到孔志豪在中國的父母，要求他們警告兒子不要出聲。報道又指，孔志豪曾經就香港及台灣問題發表意見。

大學校長丹尼爾斯（Mitch Daniels）在給予教職員及學生的公開信表示，很遺憾從報道得悉事件，而非在事發之時意識到，形容任何發生在校園的恐嚇行為都是不能接受及不受歡迎，任何人有權對不認同的言論表達異議，但不能因此騷擾他人。他警告，若有學生因同學的言論自由及信念而向外國實體舉報，將受到嚴厲的處罰。

丹尼爾斯在公開信最後表示，若有學生尋求否定他人的權利，甚至串謀外國政府打壓他人的權利，「他們需要在其他地方繼續學業」。中國駐美國大使館暫未回應。