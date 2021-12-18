四大公投今投票　民眾聲音非一面倒

台灣周六（18日）舉行公投，涉及重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選、珍愛藻礁四大議題。東網記者訪問當地民眾，顯示各個議題均有支持或反對的聲音，亦有人對上述公投內容一面倒支持，認為投票亂象是民進黨自己搞出來，希望該黨「能克制自己的暗黑行為」，不要再破壞台灣的國際形象。

高雄市35歲小吃店業者林先生表示，由於工作關係特別關注食品安全，故同意禁止含萊克多巴胺的美國豬肉進口（簡稱萊豬）進口，認為此舉對台灣的貿易及外交影響不大。但他反對重啟第4座核電廠（簡稱核四），也不同意為了保護藻礁而遷走中油第三天然氣接收站（簡稱接氣站），並認為公投綁大選會無法充分討論議題。45歲洗衣業者蔡小姐一樣同意禁萊豬，以及反對重啟核四；但同意遷走接氣站及公投綁大選。

在基隆從事貿易業的60歲許先生則支持重啟核四，不同意其他3個公投案。他認為能源攸關台灣經濟發展，這是當地長期賴以競爭的本錢，若能源問題未獲得解決，勢必會落後許多。在台中從事教職工作的紀先生反對接氣站，認為不該為5年及10年的能源政策，破壞生態保育，並對重啟核四持保留態度。他同意禁止萊豬進口，但覺得公投不一定要和大選同時舉辦，又指今次公投還算單純，未必會重演亂象。

在台北市從事醫藥職的彭小姐完全同意四大公投案，一方面認為核廢料只是個假問題，歐美大國早有更先進的核廢處理技術，加上台灣目前已嚴重缺電，經常到處在限電停電。她又認同不該長期攝取萊克多巴胺，會影響人體健康；政府也不該再大買大用推廣天然氣，違反環保愛地球的國際精神；支持公投綁大選提高投票率，並大幅降低行政成本，力斥民進黨對上述議題不同意的立場，破壞台灣的形象。

駐台記者宋江誠報道