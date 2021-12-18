四大公投影響深遠　專家︰民進黨扭曲問題本身

台灣周六（18日）舉行公投，涉及重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選、珍愛藻礁四大議題。東網記者採訪了台灣多位專家學者，分析公投結果如何影響政府未來施政，藍綠兩營的鬥爭和前景，以及四大議題對內政民生防至外交的影響。

政治大學外交系副教授黃奎博受訪時表示，公投結果未必能影響民進黨當局的政策方向，因為即使公投過關，當局依然可消極抵抗、緩慢處理，甚至借故拖延。黃奎博又指，台灣的蔡英文總統任期只剩兩年多，即使4個公投案均過關，她只要棄車保帥，撤換閣揆蘇貞昌，基本上對她傷害還不至於太大。

台北海洋大學通識教育中心副教授吳建忠則認為，公投案將對自由貿易產生重大影響，特別是反萊豬進口公投，會影響台灣的國際形象以及美台關係。吳建忠又指，對於民進黨而言，全黨「正面迎戰」公投案，更強調「要當作期中考來拚」，視公投為2022年地方選舉的前哨戰，讓基層感受到明年選舉的壓力，選民都在看誰有出力、誰沒出力。

台灣大學國家發展研究所博士鄭龍水指出，四大公投對台灣及台灣人民未來的子孫健康、生態保育、民主進展及總體發展至為重要，但民進黨竭盡所能地扭曲問題本身，甚至散播謠言，企圖誤導選民投票，把公共政策操作成政黨對決，綠營選民基本會投不同意票，藍營選民則會投同意票，成敗關鍵在於遊離選民是否會回歸到公共政策層面上考慮。鄭龍水認為，四大公投全數過關機率不大，能通過一項已意味人民的聲音能有迴響，通過2項就更難能可貴。

駐台記者宋江誠報道