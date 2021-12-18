兩台男越南運606公斤冰毒　一審判處死刑

越南胡志明市人民法院周五（17日）宣判一宗非法運輸毒品案，兩名分別33歲姓江及35歲姓葉的台籍男子，一審被判處死刑，並罰款5,000萬元越南盾（約1.73萬港元）。

根據起訴書，案發於2019年4月14日，胡志明市警方通過閉路電視發現有3輛車違規停車，懷疑車上載有違禁品，於是展開追捕。最終，警方攔下由葉男駕駛的私家車，江男當時也在車上，另攔下由越南籍黎姓司機駕駛的貨車。經檢查，警方在貨車內起繳606公斤冰毒。

江男被捕後供稱，他從2018年至被捕期間曾3度入境越南，葉男則是首次入境。兩人均供稱，在一名「陳先生」的指導下，於2019年4月10日入境越南，只要完成「指定任務」並返回台灣通知「陳先生」，便可獲5000美元（約3.9萬港元）酬勞。入境後，葉男駕車接載江男，並要求黎某駕貨車到約定地點，隨後把毒品運至同奈省，但途經胡志明市時被警方發現。

台灣的刑事局駐越南聯絡官張能欽表示，過去3年共有8名台灣人因毒品案而被越南警方逮捕，目前已有3人被判處死刑，另有5人尚未起訴。他強調在越南涉毒超過1公斤就會判死，呼籲民眾勿抱僥幸心理。