美核潛艇更換母港　前沿部署關島制華

美國海狼級攻擊核潛艇康涅狄格號在南海撞山重創後，海軍繼續在西太平洋部署潛艇制衡中國。太平洋艦隊宣布，洛杉磯級攻擊核潛艇傑斐遜市號周四（16日）完成從夏威夷州珍珠港轉至關島作為基地，是該艦7年內第2次更換母港。

美國海軍太平洋艦隊周四表示，傑斐遜市號上周三（8日）駛離夏威夷州珍珠港—希卡姆聯合基地並前往關島海軍基地，加入在關島的前沿部署海軍部隊。該艦2014年首次更換母港，由原先的加州洛馬岬海軍基地轉至夏威夷州，之後在當地接受例行的維護及升級工程，並定期部署到印太地區巡航及執行任務。

軍方指期待傑斐遜市號支援美國及太平洋艦隊的目標，又稱今次更換母港可以縮短該艦在印太地區的反應時間，該地區的安全環境需要美國海軍前沿部署最有能力的船艦。傑斐遜市號1992年服役，排水量逾6,900噸，配備140名官兵，可以執行反潛作戰、反艦作戰、打擊作戰，以及情報、監視、偵察等各種任務。

另一方面，中國外交部發言人汪文斌周五（17日）稱，美英兩國協助澳洲研發核動力潛艇，向非核武國澳洲提供武器級核材料，構成嚴重核擴散風險並違反《不擴散核武器條約》，中方已經建議國際原子能機構成立所有成員國可以參加的特別委員會，討論此事涉及的政治、法律及技術問題，尋求各方接受的解決辦法。