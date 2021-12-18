美轟炸機海上布雷　對華演練敏捷作戰

美國空軍多次從本土調派戰略轟炸機到印太地區制衡中國，軍方近日舉行一場涉及「轟炸機敏捷作戰運用」的演習，兩架戰略轟炸機在加拿大投彈後，到加州由海軍提供水雷演練布雷，以熟習在陌生及簡陋環境下快速接連執行任務。

美國《空軍雜誌》周四（16日）報道，演習上周一（6日）至上周三（8日）舉行，參與的B52H戰略轟炸機來自北達科他州邁諾特空軍基地。它們在加拿大馬尼托巴省執行首場任務，與加拿大聯合戰術地面站合作投放54枚彈藥後，轉往加州愛德華空軍基地，海軍人員組裝及提供MK62型快速打擊水雷作布雷訓練。

參與演習的美國空軍人員表示，「敏捷作戰運用」挑戰戰略轟炸機的行動可預測性，令敵人難以掌握它們的動向，此舉確保轟炸機隊的靈活性，增加及強化機隊的存活性。在此次演習中，機組人員20分鐘內登上轟炸機，之後一小時內完成起飛及投彈；空軍及海軍的行動、程序、規定不同，增加雙方合作難度。

值得留意的是，面對中國海軍力量發展迅速，MK62型快速打擊水雷成為美軍反制手段之一，B52H戰略轟炸機是少數投放這款武器的空中平台之一。轟炸機演習時在距離水面914米的低空飛行，空軍表示確保飛行員準備好執行此類任務。