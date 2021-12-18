華南旱情持續　水利部籲全力抗旱

國務院水利部周五（17日）指出，​​去年秋天以來珠江流域降雨持續偏少，全國農作物至今受旱面積已達123萬畝，有10萬名農村群眾因旱出現飲水困難、192萬名城鎮居民正常供水受到影響。針對華南地區特別是廣東省嚴峻的旱情形勢，水利部將全力做好各項抗旱工作。

水利部指，​​位於廣東東部地區的東江和韓江流域，當下來水量均較往年少七成，更是1956年以來歷史同期最枯。據氣象水文預測，今冬明春珠江流域降雨持續偏少，各流域來水形勢繼續偏少，其中東江、韓江少五至七成；加上部分地區水庫蓄水不足，珠江流域旱情可能持續發展。

針對嚴峻旱情，廣東省水利廳已啟動水利抗旱四級應急響應，減少東江流域各用水戶10%的取用水指標，並安排省級抗旱資金3,500萬元（人民幣，下同，約4,283萬港元）支持抗旱。汕頭、汕尾、揭陽、梅州等地市投入10億元（約12億港元）加快抗旱應急供水工程建設，多數工程將在本月底前投入使用。廣州市東部、東莞市正在建設應急供水管道、優化供水調度和加強水質鹹度監測等措施。汕頭市兩潮地區通過減少工農業用水等方式，保障群眾基本生活用水需求。