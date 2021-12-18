美政府促准Google Meta　用海底電纜連接台菲

美國科企Google和Facebook母公司Meta連接美國與香港的海底電纜計劃，去年被質疑中國大陸可藉此收集美國人資料，電纜改為連接台灣及菲律賓。拜登政府周五（17日）建議負責機關，批准兩間美企使用海底電纜連接台菲，以處理與亞洲之間不斷增長的網絡流量。

拜登政府敦促聯邦通訊委員會（FCC），向上述美企批出許可，在現有約1.3萬公里的太平洋光纖電纜網絡上發送及接收數據。全球約300條海底電纜構成網絡傳輸骨幹，乘載99%的數據流量。Meta申請的許可是使用菲律賓到美國段，Google則申請連接台灣的部分。

兩間美企已簽署國家安全協議，承諾保護太平洋光纖電纜網絡系統上的資料，保障美國民眾資料的私隱和安全，特別是應對大陸的情報活動。根據協議，兩間美企必須每年評估敏感資料面對的風險，也要有能力在24小時內限制或阻止電纜數據流量。

美國司法部表示，有必要與Google和Meta簽署國家安全協議，因為大陸持續試圖取得數以百萬計美國人的敏感個人資料。大陸駐美使館暫未回應。Google曾表示，美台數據中心有必要連接以處理日增的網絡流量。Meta發言人則指，這些電纜很安全，資料受到先進加密技術保護。