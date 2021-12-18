省前水文局長涉貪受查　遭開除黨籍

安徽省紀委監委網站周五（17日）公布，該省水文局原黨委書記、局長徐建平嚴重違紀違法，遭開除黨籍。亳州市紀委監委日前經安徽省委批准，對徐嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

調查指，徐建平向組織提供虛假情況，與他人串供，對抗組織審查；違規收受禮品、禮金和購物卡、接受旅遊安排、為親屬招攬存款業務、配備公車、發放津補貼及侵佔本單位財物。她又違規為他人謀取人事利益，在組織談話時不如實說明問題；以權謀私，侵吞單位公款，在項目承攬、職務晉升等方面為他人謀利，並非法收受財物。

紀監部門認為，徐建平所為構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，性質嚴重且影響惡劣，應予嚴肅處理。經安徽省紀委常委會會議研究並報安徽省委批准，決定給予徐開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

現年60歲的徐建平是安徽和縣人，有大學文化程度。她歷任省水利廳水利管理處副處長、省水利廳辦公室副主任、主任等職務。她於2006年11月任省水文局黨委書記，2008年8月兼任局長，至今年2月退休。