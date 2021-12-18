台今增13宗新冠輸入　美國入境者染Omicron

台灣周六（18日）新增13宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入，無新增本土感染和死亡病例。台再發現一名患者感染新變種毒株Omicron，為周四（16日）確診的美國籍20多歲男子，曾接種兩劑莫德納疫苗，屬突破性感染。

指揮中心表示，新增的境外輸入病例分別為6男7女，年齡介乎10多歲至60多歲，分別自越南、英國、美國、西班牙、柬埔寨、菲律賓及新加坡入境，入境時間介乎本月3日至周五（17日）。大部分患者曾接種兩劑疫苗，入境後出現頭痛、流鼻水、咳嗽等症狀。

新發現感染Omicron的美國男子在周一（13日）入境，屬於境外輸入病例。防疫部門把同機16名旅客由居家檢疫改列居家隔離，他們入境後做核酸檢測均顯示未受感染。台灣自本月11日開始，至今累計發現5宗Omicron感染個案，分別自伊斯瓦蒂尼、英國及美國入境。

對於台北市防疫旅館近日出現群聚感染，市長柯文哲周六表示，通風系統、傳送人員都可能是感染原因，擬下令所有旅館檢查通風設備，並精進傳送物品等標準作業程序。他認為，防疫旅館過去的措施不像醫院般嚴謹，旅館通風設備多為幾個房間共用一套，擔憂病毒可透過天花板上的通風系統傳播；房間門若同時打開，病毒亦可因此傳開去。