失蹤女證實溺亡非他殺　網民推測失足墮河

安徽合肥市23歲女子牛建軍早前在江蘇無錫市離奇失蹤，搜救人員8天後尋獲其遺體。警方周六（18日）通報，經法醫驗屍鑑定，死者符合生前溺水死亡特徵，排除他殺。有網民推測，事發河畔的蠡溪路橋圍欄低矮，死者黑夜間尋找證件，疑未為意下失足墮河。

通報指，警方周五（17日）晚上7時多在牛女最後出現的景鴻苑屋苑北門外，附近右轉的100米處河道內發現她的遺體，綜合調查走訪、現場勘查和法醫檢驗，排除他殺。參與搜救的無錫市藍天救援隊透露，女孩遺體打撈起來時衣着完整，並無其他外傷。

警方早前表示，通過走訪牛女的同事，親友等關係人士，未發現牛女當晚曾接觸可疑人士。當局亦調查了閉路電視中牛女當晚曾接觸的途人，該途人憶述當晚10時半左右散步時遇到牛女，對方主動表示自己丟失證件，詢問如何去到蠡溪路橋下的河邊。

部分網民根據警方通報推測牛女是失足墮河，認為當地應在橋畔設置更高的圍欄，防止再生意外。亦有不少網民批評警方倉卒結案，又認為仍然疑點重重，包括不明白牛女為何要在入夜才到陌生地方尋找證件，以及當局為何要花8天才尋到河道右轉100米處的遺體、遺體是否被人蓄意隱藏。