國產首款內生安全交換晶片　正式對外發布

由天津市濱海新區信息技術創新中心研製的內生安全交換晶片「玄武芯（ESW5610）」，周六（18日）正式對外發布，是內地首款自主研製的內生安全交換晶片。官媒指，該晶片旨在解決內地當前高安全等級訊息基礎設施的網絡安全問題，影響包括黨政軍以及能源、金融、交通、電力等領域。

據介紹，玄武芯ESW5610晶片設計吞吐能力128Gbps，支持48GE、8×10GE、10×10GE等多種接口模式，採用了硬件木馬去協同、動態ID變換、多維表項防護、異構轉發引擎等多項安全構造技術，對高安全等級網絡基礎設施中廣泛部署的接入級交換晶片進行了內生安全設計，可有效抵禦已知與未知漏洞後門的攻擊，指數級提升網絡交換設備的安全性。

統籌是次研發的「濱海新區信息技術創新中心暨國家數字交換系統工程技術研究中心天津中心」由中國工程院院士鄔江興領銜。2013年，鄔江興針對網絡空間安全的本源問題與現有技術手段的局限性，分析歸納了「內生安全（Endogenous Safety and Security）問題」。2016年，其基於內生安全體制機制的「擬態防禦原理驗證系統」，通過了國家科技部組織的測試評估。