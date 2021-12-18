多人撕毀或帶走公投票　南投縣長不慎「亮票」惹議

台灣四大公投周六（18日）舉行投票，台北市、台中市等多地票站出現至少7宗亂象。有民眾撕毀選票、不配合核實身份造成選務糾紛、在票站30米內疑有噪音干擾投票行為等。南投縣長林明溱投票時不慎「亮票」，被台媒拍下投票內容；新竹市有女子投票後將地方公投票帶離票站，被選務人員攔下。

基隆周六有民眾提出質疑，認為投票箱的底部是摺疊而成，應用封條封死。惟基隆選舉委員會主委林永發回應稱，投票箱用紙板摺疊而成，可方便拆裝和節省空間，擔憂加貼封條會損傷紙板，若民眾有疑慮會盡量改善，但其他票站不會跟從，會將問題向上級反映。

林明溱周六早上到集集鎮八張里社區活動中心投票，將選票放入投票箱時，不慎公開所投選項。他在事後解釋，個人的公投立場沒有甚麼秘密，自己早已表態，認為被人看到相關內容，也沒甚麼關係。南投縣選舉委員會總幹事吳燕玲表示，縣長並非故意亮票，所以未違反規定。

新竹市三民國小自然教室票站內，一名女子帶走地方公投票，被選務人員當場發現。該名女子聲稱不小心帶走公投票，也不知道不能帶離現場。目前由檢方和警方介入調查。台北市至少有兩人撕毀選票，被帶往警局錄口供，可能被罰款5,000至5萬元新台幣（約1,400至1.4萬港元）。