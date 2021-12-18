立陶宛首參加台北食品展　農業部長明年或訪台

立陶宛知名啤酒商遭中國大陸取消多筆訂單之際，該國25間廠商下周三（22日）將首度參加台北國際食品展，包括5間啤酒商。立陶宛農業部表示，若明年新冠疫情逐漸緩和，有望派農業部長納維卡斯（Kestutis Navickas）率廠商組團訪問台灣。

今年的台北國際食品展將在南港展覽2館舉行。立陶宛農業部的資料顯示，該國以實體及虛擬形式參展的產品包括啤酒、糕餅、果乾、醃製品、香料、穀類製品、乳製品、有機食品、礦泉水、樺樹汁、草本蒸餾酒等。立陶宛農業部國際事務與出口行銷部門主管文茨庫斯（Antanas Venckus）表示，很多廠商希望到台灣親自介紹產品、與企業代表會談，但因應防疫規定，只能盼明年上半年有機會訪台。

文茨庫斯表示，感謝台灣協助立陶宛開拓新市場，應對大陸的經貿脅迫。他表示，立陶宛小麥、大麥等食用穀物近兩周前獲准進入台灣，為業界打下強心針；但指若缺乏台灣法規要求的進口許可、沒企業下訂單，問題依然沒法解決。他認為，立陶宛貨物出口大陸受阻，是政治決定而非陸方宣稱的技術問題；又承認該國損失恐怕將十分龐大，強調無意與大陸交惡。