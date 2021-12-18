全國殘運會亞軍女將　遭前男友捅死

全國殘運會亞軍得主、90後女子李曉曉，早前於山東濟南的寓所被前男友持刀捅傷致死。家屬周五（17日）透露，其前男友因不滿被分手上門行兇；高位截癱的李曉曉坐在輪椅上無力反抗，李父試圖奪刀時手被割爛，傷深見骨。目前，涉案男子被關押在看守所。

死者友人表示，事發在10月31日上午約9時，當日李曉曉的前男友突然持刀上門，一邊大叫「你不跟我，我就殺了你，我得不到的東西，也別想叫別人得到」，一邊徑直捅向李曉曉。李曉曉父母兩人聞聲拉扯阻止，李母期間亦被捅傷肝臟。當天，李因搶救無效身亡，其前男友則被警方帶走。

由於擔心引發輿論過度關注，李母最初對外隱瞞女兒死因，直至本月8日才向女兒友人透露事發經過。友人續介紹，行兇的前男友是江蘇人，一年前與死者經社交平台認識。由於沒有穩定工作，前男友一直在李家生活，由李曉曉承擔大部分生活費。兩人認識的前半年，前男友對李家照顧無微不至，更令李曉曉萌生結婚念頭。

不過後來，前男友經常與李家出現爭執。李母憶述在籌備婚禮期間，女兒前男友更變得極度懶惰，甚至不願照顧女兒，為她在床上翻身；女兒和前男友因此大吵一架，男方更直接離開出走。李曉曉認為男友已不願意再照顧自己，遂於今年9月中旬提出取消婚禮，並對男方提出分手。

李曉曉生前介紹，自己七年前不幸遭遇車禍，導致頸椎C567截神經完全性損傷、高位截癱。2021年8月，李曉曉在省隊教練的邀約下開始練習打乒乓球，更在今年10月舉辦的第十一屆全國殘運會暨第八屆特殊奧林匹克運動會上，獲得了乒乓球TT1女子雙打亞軍。然而獲獎4天後，李曉曉卻因遇襲離開人世。