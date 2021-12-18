茶飲店員工嫌人工大減　老闆反抱怨捱轟

在湖南長沙創立的茶飲品牌「茶顏悅色」，近日有員工在社交平台抱怨人工大減，月薪到手不到3,000元人民幣（約3,670港元），公司通訊群內為此發生爭吵，連品牌始創人呂良也加入罵戰。他周五（17日）就工資爭議發道歉信，承認自己溝通出現巨大問題，未有就調薪原因及計算方式說清楚。

內媒引述網民爆料指，事情起因是茶顏悅色工資發下後，很多員工抱怨工資太少，只有1,000至2,000多人民幣。但有員工在通訊群內稱：「為甚麼不夠，那是因為天天蹦迪（去夜店），高消費怎麼夠……德不配位，必有災殃，你有多大本事拿多少錢。」此言論引起其他員工不滿。有指部分長沙員工因疫情減工時，甚至減薪逾半，另有些則被迫工作至通宵達旦。

花名為「小葱老師」的呂良其後下場「參戰」，將爭吵推向高潮。他表示：「公司疫情期間，一個月虧2,000多萬，你回我一句話那我活該，真是打一手好感同深受。」其他兩位疑似茶顏悅色老闆娘及營運總監的高層也表態，支持發表失禮言論的員工，令員工情緒爆發。

有指事後公司高層親自打電話讓員工離職，通訊群一個下午少了200多人。但據公司官方數據，周二（14日）至周五期間有87人離職。呂良周五下午就內部工資糾紛發道歉信，向8,000名員工致歉，承認「個人情緒上頭，帶頭挑起了這場爭吵，暴露出個人在溝通上巨大的問題」，呼籲員工共度時艱，多多體諒。