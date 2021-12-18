逾60種罕見病用藥內地獲批上市　涉25種疾病

李滔在會上介紹罕見病用藥審批情況。

2021年中國罕見病大會周六（18日）在北京舉行，國家醫療保障局副局長李滔在會上介紹，國內共有60多種罕見病用藥獲批上市，其中已有逾40種被納入國家醫保藥品目錄，涉及25種疾病。

國家醫療保障局自2018年成立以來，連續4年每年一次動態調整醫保藥品目錄，累計將507種新藥、好藥納入目錄，通過調整不斷擴大用藥保障範圍和改善結構。通過對罕見病藥品談判准入，令相關用藥價格大幅降低。李滔表示，今年共有7個罕見病藥品談判成功，價格平均降幅達65%。

國家藥品監督管理局副局長陳時飛表示，當局會同國家衞生健康委聯合發布關於臨床急需境外新藥審評審批相關事宜的公告，遴選發布了3批相關新藥品種名單，鼓勵企業申報。名單上的81款藥物中，罕見病治療藥品佔逾半。目前已有26款罕見病藥物通過臨床急需境外新藥專門通道獲批上市。

陳時飛指出，去年新修訂的藥品註冊管理辦法，讓具明顯臨床價值的防治罕見病的創新藥和改良型新藥得到優先審批，一些臨床急需的境外已上市的罕見病藥品在70日內完成評審。當局今年新批准10款罕見病藥品，用於治療脊髓性肌肉萎縮症等疾病。