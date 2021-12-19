老婦維權堵路被輾死　司機面臨入罪喊冤

河南鄭州市男子張中華，前年開車駛入鄭州鐵路局的建築物時，輾過一名躺在出入口欄桿附近的維權老婦，致其死亡。案件今年12月一審，檢方建議判張中華過失殺人罪成，入獄兩年半。張中華認為，當時在場多名警員明知老婦堵路，卻未有向他作出任何提示，應負直接責任。張表明如果最終被判有罪，他會一直上訴。

事發在2019年11月25日，老婦趙X清為向其養子追討丈夫生前留下的福利房，當日上午8時多偕另外兩名親屬，前往亡夫曾工作的鄭州鐵路局科研所辦公室，要求查詢有關文件，同時反映自己正面臨經濟問題。到接近中午，親屬向趙X清表示未能取得相關文件。不久，趙X清以被打、腰疼為由，躺在建築物大門更亭旁的閘桿內側。

到當日下午約1時50分，張中華開車駛入科研所大門。此時，站在大門前的趙X清家屬、警員為張讓路，更亭保安亦開閘為張放行；但由於趙X清仍躺在閘桿後方，張遂當場開車輾過趙X清。及後，張先後因涉嫌過失致人死亡，被刑事拘留和提起公訴。

該案今年12月7日在鄭州鐵路運輸法院開庭，趙X清家屬要求判處張中華死刑，並賠償400萬元人民幣（約489萬港元）。張指出，老婦當日故意躺下堵門，且當時處於其車視線盲區，認為自己有錯但無罪。不過檢察院模擬當日情況顯示，張駛入大門時應能看到老婦躺在的位置，故其輾過老婦屬於疏忽大意致死。案件尚在等候判決。