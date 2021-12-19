向企業亂收費亂罰款　霸州市遭下令整改

國辦督查室近日派員赴河北省廊坊市霸州市明察暗訪，發現當地違規出台非稅收入考核辦法，向下轄鄉鎮下達非稅收入任務，引發大規模亂收費、亂罰款、亂攤派問題。當局事後組織整改，當地多間相關企業上周六（18日）證實，已收到涉事部門退款。

報道指，霸州市各鄉鎮（街道、開發區）、村街以安全生產執法檢查等名義，對中小微企業和個體工商戶進行集中罰款、攤派或收費。不完全統計顯示，今年10月1日至本月6日，霸州市15地入庫和未入庫罰款收入約6,718萬元人民幣（約8,222萬港元），是頭9個月罰款收入的11倍。

數據又顯示，涉及的企業和個體工商戶有2,547間，平均每間被罰款或收費2.64萬元人民幣（約3.23萬港元）。13個鄉鎮（街道、開發區）上月出現明顯的運動式執法，該月入庫罰款收入近4,730萬元人民幣（約5,788萬港元），更是頭9個月月均罰款收入的80倍。

經國辦督查室督促，河北省、廊坊市和霸州市當局對督查發現的問題高度重視，目前已積極組織整改。截至上周四（16日）下午，霸州市已向2,200間企業和個體工商戶退款約5,472萬元人民幣（約6,700萬港元）。國辦督查室將持續跟蹤，確保問題徹底整改到位。