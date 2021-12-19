內地昨增83宗確診　長沙現輸入Omicron病例

內地周日（19日）通報前一日新增83宗新冠肺炎確診病例，其中39宗為境外，44宗本地個。繼天津、廣東省廣州市後，湖南省長沙市上周六（18日）報告發現2宗境外輸入Omicron感染病例，患者均為入境閉環管控人員。

長沙市新冠肺炎防控指揮部指，湖南疾病預防控制中心對上周四（16日）長沙市境外輸入新冠病毒感染者呼吸道樣本進行病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾病預防控制中心覆核，均確認檢出新冠病毒Omicron變種病毒株（B.1.1.529進化分支）。患者目前在定點醫院接受隔離治療。

前一日新增境外輸入確診病例分別為上海14宗，廣西7宗，廣東5宗，遼寧、雲南、甘肅各3宗，福建2宗，天津、四川各1宗；新增本地確診病例中，浙江佔最多31宗，其中紹興市25宗、寧波市6宗，其餘陝西10宗，廣東3宗。同日新增無症狀感染病例41宗，其中37宗為境外輸入，4宗本地個案分別由陝西和上海報告。至今內地累計100,284人確診，現有病例1,685宗，累計4,636人病亡。