美國安顧問談台海　警告北京勿偏離和平政策

美國國家安全顧問沙利文上周五（17日）出席智庫外交關係協會活動，表明如果中國偏離台海和平政策，華府將作出挑戰。他強調，拜登政府致力維持台海和平現狀，避免單方面改變現狀，中方很清楚美方立場。

沙利文表示，美國的立場很清晰，數十年來一直維持台海和平與穩定；此立場是基於一個中國政策、《台灣關係法》及中美三個聯合公報。他在多方面談到美國支持台灣的承諾，指《台灣關係法》是一種獨特工具，是其他國家所沒有，連烏克蘭亦沒有。沙利文稱，一旦中國採取破壞台海和平與穩定的舉動，美國將會作出挑戰。

此外，美國智庫外交政策全國委員會發表報告指，兩岸關係在過去一年持續惡化。由於北京與台北未能對話，導致許多聲明及信號錯誤解讀，在缺乏官方對話情況下，雙方迫切有需要尋找更多權威的非正式溝通渠道。

報告由前美國助理國務卿董雲裳撰寫，指台海現狀核心仍然沒有改變，分別是北京遵守和平統一、台灣不宣布法理獨立，以及美國維持一個中國政策，但問題在於目前能否防止上述政策改變，從而製造出一個自我實現情景，讓其中一方相信改變即將發生。報告提醒，在充滿猜疑環境下，錯誤解讀可能導致急劇的政策誤判。