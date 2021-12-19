濫伐榕樹　廣州暫停全國文明城市資格一年

廣東省廣州市去年至今大規模砍伐榕樹，多名官員上周問責。中央文明辦上周五（17日）通告，批評廣州市身為第三屆全國文明城市，出現破壞城市生態環境和歷史文化風貌的重大問題，影響全國文明城市的形象和聲譽，決定停止其全國文明城市資格一年，直至明年12月16日。

通知指出，廣州市發生破壞城市生態環境和歷史文化風貌的重大問題，傷害了人民群眾對城市的美好記憶和深厚感情，背離了文明城市創建「以人民為中心」、「實現生產發展、生活富裕、生態良好」的宗旨原則。

在停止全國文明城市資格期間，廣州市不得在宣傳、公共場合或公文中使用「全國文明城市」稱號。在停止資格期滿後，中央文明辦將根據中央和國家機關部門的評價、廣東省省文明委考核意見，重新審視廣州的全國文明城市資格，並將特別關注廣州城市自然環境生態、歷史文化風貌情況。

通知要求，廣東省文明委要督促指導廣州市吸取教訓，舉一反三整改，堅決用科學態度、專業知識規劃管理城市，尊重城市發展規律、自然生態環境、歷史文化以及群眾訴求，下足「繡花」功夫，不斷提高城市治理能力現代化水平。