民進黨擬設法庭專審共諜　國民黨斥綠色恐怖

台媒周日（19日）報道，民進黨籍立法院委員羅致政等18人，不滿現行法律對近年大陸間諜（共諜）大多輕判，提出4個修法草案，要求增設「國家安全專業法庭」，由受相關專業訓練的法官審案。惟國民黨一方認為此舉猶如警備總司令部再現，並複製美麗島大審，製造綠色恐怖。

立法院於周五（24日）及下周二（28日）開會後，下周五（31日）起放假。周三（22日）是程序委員會最後一次開會，朝野黨派均提出不少草案，希望趕上尾班車。羅致政等人表示，高等檢察署於2015年至2020年8月的判決資料顯示，141名共諜案受審者中，137人裁定有罪，但判囚半年以上者僅19人。其餘均為半年以下或拘役、可易科罰金，質疑判刑讓共諜有恃無恐。

根據提案，應設立「國家安全專業法庭」，由具專業知識的法官審理。法官每年應接受一定時數的相關專業訓練或在職研習。提案亦授權司法院制訂訓練時數、專業認證等。國民黨籍立委陳以信表示，要求法官受訓變相洗腦，質疑綠委企圖恢復警備總司令部，複製美麗島大審。

警備總司令部是台灣戒嚴時期的情報治安系統之一，負責保安、出入境管制、郵電檢查及文化審核檢查等，下轄軍法處，審判違反戒嚴令人士。