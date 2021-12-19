台今增6宗確診　幼稚園初中教師明年起需打2針

台灣周日（19日）公布新增6宗新冠肺炎境外輸入確診病例，新增1宗死亡病例，死者為60多歲台灣男性，有慢性病史。台教育部近日修訂高中以下學校及幼稚園防疫管理指引，由明年元旦起，學校工作人員需完整接種2劑新冠疫苗且滿14日才方進校，部分曾經確診或經醫生評估不適合接種者除外。

中央流行疫情指揮中心表示，新增境外輸入個案為3男、3女，年齡由10多至40多歲，分別自美國、加拿大、英國、越南和尼日利亞入境。至於新增死亡病例男子，曾於今年5月24日確診，7月2日解除隔離，本月1日死亡。指揮中心發言人莊人祥稱，死者因罹患新冠肺炎產生肺纖維化、氣胸及呼吸衰竭等嚴重後遺症，雖然與解除隔離5個月後才死亡，但仍判斷為新冠死亡病例。至今台灣累計16,805人確診，累計850人病亡。

台教育部日前發函給高中以下學校和幼稚園，提醒自明年1月1日起，學校工作人員要打完兩劑疫苗或檢測無感染才能進校園。如新入職員工未完成完整接種或完整接種疫苗未滿14天，應提供自費3天內抗體或核酸檢測無感染證明。若學校工作人員曾確診，且持有3個月內由衞生機關開立的解除隔離通知書者，可暫時毋須接種，但於首次進校服務前，仍需提供自費3天內核酸檢測無感染證明，並應於解除隔離滿3個月後，盡快接種疫苗。

教育部又請高中以下學校及幼兒園調查工作人員接種疫苗的情況，登錄於名冊並適時更新備查，各學校主管機關可採書面抽查或實地查驗；為鼓勵學校工作人員盡快完成2劑疫苗接種，建議可將接種情況張貼於門口公告。