大橋翻側壓扁私家車　司機乘客敲碎車窗逃生

湖北省鄂州市上周六（18日）發生罕見大橋橋面斷裂翻側事故，駛經車輛掉下地面，並壓毀下方汽車，導致4人死亡、8人受傷。有在事故中逃過一劫的司機表示，當時無法打開車門，於是敲碎車尾擋風玻璃爬出車外，在逃出後不到3分鐘，橋樑再次滑動便將整輛車壓住。

倒塌橋梁壓着至少4輛貨車和1輛私家車，現場工作人員稱，大橋當日正在維修，部分路面封閉，期間有駛經貨車疑超載。事故發生後，部分傷者送往黃石市第二人民醫院救治，當中包括50歲的私家車司機王先生。

王先生稱，當日駕車和2名朋友從湖北黃梅出發前往武漢，當駛至武黃高速和大廣高速互通引橋段時，突然被翻側的橋樑砸中車頭，安全氣袋即時彈出。王先生稱，事發前「一點徵兆沒有」，當時自己大腦一片空白。之後他和朋友試圖打開車門逃生，卻發現車門被堵，情急之下，三人打碎車尾擋風玻璃爬了出來。

而就在各人站在路邊等待救援時，橋梁第二次下滑將私家車整輛車壓扁。王先生稱：「前後不到3分鐘，如果我們沒出來的話，人很可能就沒了。」王先生表示，三人當中自己傷勢最輕，只有腰部骨折，坐在前乘客座的女性朋友傷情最重，胸部和腰部多處骨折。