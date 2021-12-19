內地今年網購節　基本無二選一壟斷零售

國家市場監管總局今年4月對科企阿里巴巴處以巨額罰款，指其要求商家對電商平台「二選一」的行為屬於壟斷。國家反壟斷局局長甘霖周日（19日）表示，今年618網絡購物節和雙11網絡購物節期間，中國網絡零售市場「二選一」行為基本停止。

內地機關媒體周日（19日）刊登甘霖的專訪。甘霖介紹，市場監管部門為強化反壟斷、推進公平競爭政策，已依法查處平台經濟領域的「二選一」壟斷案，並發出行政指導書，要求涉案企業全面整改。今年購物節期間，市場競爭秩序明顯好轉，平台內商家特別是中小經營者得到更廣闊空間。

甘霖表示，市場監管部門正嚴格依法審查平台企業經營者集中案件。當局今年1至10月的立案和審結數量按年增長48.7%和50.4%；平均立案和審結時間較機構改革前縮短三分之一以上。2020年以來當局對88宗違法經營集中案件作出行政處罰，處罰金額6,000萬元人民幣（約7,343萬港元）。

此外甘霖指出，反壟斷執法機構主要通過依據職權主動發現、舉報、上級機關交辦、其他機關移送、下級機關報告、信訪轉辦、公眾留言等途徑，發現壟斷案件線索；舉報約佔目前發現問題線索總數的三分之二。甘霖強調，當局目前正加快推進《反壟斷法》修訂，修正草案已提請全國人大常委會審議。