亳州私家車墮渠6死1傷　死者包括一家5口

安徽省亳州市蒙城縣上周六（18日）有私家車墮進路邊溝渠，造成車上6人死亡、1人受傷。內媒周日（19日）報道，死者包括一家5口。家屬對事故有很多疑問，包括「事發時是誰開車」，希望相關部門調查清楚。

安徽省應急管理廳官網通報，上周六下午1時許，一輛私家車駛至蒙城036縣道岳坊鎮金牛村路段時，墮入路邊溝渠中，造成車上7人不同程度受傷。截至當日下午4時15分，5人經搶救無效身亡，1人重傷，另1名兒童尚有生命迹象。

死者家屬杜女士周日表示，事發時當日上午9時許，兄長夫婦和3名子女一家從蒙城縣城回到岳坊鎮金牛村老家。中午時，兄長一家與伯夫和兄長的朋友兼同事唐某驅車到附近的馬集鎮吃飯，至下午1時許返回金牛村的途中發生意外。車輛墮入溝渠後，一名路過的巴士司機發現並通知附近村民，村民隨後展開救援並報警。其兄、嫂子、2名姪女和伯父當場身亡，5歲姪兒送院救治，惜延至周日凌晨4時許搶救無效身亡。

蒙城縣岳坊派出所一名工作人員對記者稱，這宗事故正由該派出所、馬集派出所和蒙城縣交警隊一起處置，唯一傷者目前在醫院有人看守，具體情況他不太清楚。蒙城縣委宣傳部一名工作人員稱，縣領導正在研究此事，具體情況他不清楚。