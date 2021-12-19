網上流傳吃草莓可致出血熱　專家闢謠

繼早前爆發新一輪新冠疫情後，陝西西安市近期又出現多宗漢他病毒出血熱個案，導致當地人心惶惶，甚至傳出「草莓跟出血熱有關，不能再吃了」等謠言。醫療平台「丁香醫生」周日（19日）發文闢謠，詳細解釋出血熱的症狀及傳播途徑等。

「丁香醫生」指出，出血熱屬國家乙類傳染病，又稱「腎綜合症出血熱」，是由漢他病毒引起的自然疫源性疾病，死亡率高達6%至15%。漢他病毒主要宿主是嚙齒動物，嚙齒動物的尿液、糞便、唾液均可排出病毒，而接觸到嚙齒動物，就是漢他病毒傳播到人類的一個重要因素，但病毒在人與人之間的傳播極為罕見。

人類只有近距離接觸嚙齒動物，例如老鼠，或長時間停留在有老鼠活動的室內或建築物內，才有可能感染漢他病毒。出血熱一般不會因為吃草莓、野菜而感染，即使草莓上真的沾染了少量病毒，也遠遠達不到傳播所需要的病毒量和條件，只要清洗後再吃用，肯定是安全的。不過，假如草莓棚內有大量帶病毒的老鼠，種植和採摘草莓確有感染風險。

「丁香醫生」又指，褐家鼠與黑線姬鼠是最容易帶來出血熱的老鼠，但漢他病毒出血熱並非鼠疫，鼠疫是特指由鼠疫桿菌引起的感染。在內地，鼠疫屬甲類傳染病，傳染性和致死率都極高，但目前已較為少見。出血熱的症狀會出現多期不同的變化進展，早期較多以發燒、頭痛為主要表現；只要做好防鼠滅鼠，便可有效預防傳播或感染。