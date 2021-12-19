王硯遭開除黨籍　連續3任嘉峪關市委書記因貪腐落台

甘肅省委13屆15次全會暨省委經濟工作會議上周五（17日）至上周六（18日）在蘭州市召開，會議審議並通過《中國共產黨甘肅省第十三屆委員會第十五次全體會議決議》。決議全文周日（19日）在當地媒體刊發，當中提到全會已通過省紀委關於王硯嚴重違紀問題的審查報告，確認省委常委會此前作出的開除黨籍處分，也意味着去年10月通報受查的甘肅省民族事務委員會一級巡視員王硯，已被開除黨籍。

資料顯示，現年58歲的王硯是甘肅舟曲人，早年曾在舟曲縣的學校內工作，1999年3月起步入仕途，出任甘南州委宣傳部副部長。此後，他歷任甘南州委宣傳部副部長、州文明辦主任，甘南州委副秘書長、秘書處處長，夏河縣委書記，甘南州發改委黨組書記、主任，甘南州副州長等職務。

2012年12月起，王硯離開工作多年的甘南州，履新甘肅省發改委黨組成員、副主任。2016年6月，他調赴嘉峪關市工作，出任市委副書記、副市長、代市長、市長，並於2017年4月擔任市委書記。至2018年1月，王硯轉赴甘肅省民委任職，直至受查。

嘉峪關市是甘肅省面積最小、但人均GDP最高的地級市。近年來，包括王硯在內，已有3任嘉峪關市委書記受查，其餘兩人分別是在2009年2月至2011年7月擔任嘉峪關市委書記的馬光明，以及於2011年8月至2016年3月任嘉峪關市委書記的鄭亞軍。其中，馬光明犯受賄罪被判囚14年半，鄭亞軍則已被提起公訴。