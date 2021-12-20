女童泳池溺亡　父母酒店互斥對方疏忽

廣東廣州市7歲女孩萌萌（化名），早前在白水寨嘉華溫泉酒店的室外游泳池遇溺，經歷近4個月治療後仍不治。萌萌的張姓父親認為，酒店存在嚴重安全問題，應負上全責。酒店則認為張男及妻子疏忽照顧，應退還酒店墊付的約27萬元人民幣（約33萬港元）醫療費，並因此起訴張男。

事發於今年8月3日，萌萌與父母、妹妹一行4人入住廣州白水寨嘉華溫泉酒店。當日下午3時多，萌萌突然意外遇溺。參與急救的一名酒店女住客憶述，女童當時躺在樹邊、半睜着眼，對外界毫無反應。該名女住客與另一名兒科醫生在搶救過程中，發現酒店搶救設備不齊全，包括沒有心臟除顫儀AED，也沒有氧氣袋；酒店職員更遲遲不願報警。

據張男事後了解，酒店一名職員從泳池撈起萌萌後，就把她放在岸邊離開現場，未有繼續施救。張男根據酒店簽到紀錄指，當天下午泳池僅有3名救生員簽到，不符合法定要求的6人；簽到的3名救生員甚至不在現場。此外，張男認為涉事室外泳池安全警示牌從缺，存在大量隱患。

對於張男和女住客的指控，酒店的陳姓負責人表示上述說法不實，泳池當時已滿足相關安全規定。反之，張男及妻子在未為萌萌戴上任何泳具下，疏忽監護長達20分鐘，才應對意外承擔主要的七成責任。鑑於雙方一直無法達成協商，酒店才請求司法裁判。張男則認為酒店說法不實，強調萌萌當時僅離開自己視線兩至三分鐘，之後夫婦一直到處尋找萌萌的去向。