鄭州商都遺址博物院試營運　展出近千件文物

河南鄭州商都遺址博物院周日（19日）試營運，吸引不少民眾到場參觀。該博物院位於鄭州市管城區東大街商都遺址考古公園內，是一座講述早商文化的專題遺址博物館，館內收藏了近千件文物。

內地官媒報道，該博物院建築創意根植於商文明，建築外觀為抽象的幾何造型，加以斜面、斜線元素；外層傾斜的牆面隱喻考古學中的地層，內部的平面布局借鑑探方的平面形式和工作方法，「廣場式」的中庭空間，將各個功能區進行聯繫和分割。建築整體與城垣緊密結合，融入鄭州商都遺址公園之中。

在總面積達5,500平方米的展廳分為6個部分，分別是序廳、沙盤廳，3個主題展廳和1個臨時展廳，全面展示了鄭州商城70年來的考古發掘及研究成果。其中在主題展廳內，近千件出土文物展現出商代王室貴族和城市平民的社會生活。

據報道，鄭州商城遺址名列2021年全國「百年百大考古發現」。3600年前的鄭州，是商王朝開國之王成湯的亳都，以黃河流域為中心的商文明在這形成與發展。鄭州商代都城是公認的商代早期王朝都城，它代表的商文明，集合國家、城市、青銅器、文字4個文明要素，在中華文明史和世界文明史上佔據重要地位。