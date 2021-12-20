網民實名舉報國企高層公款旅遊　大搞權色交易

內地網絡近日有網民實名舉報浙江寧波市交通房地產有限公司前總經理許某，指許男生活腐化墮落，大搞權色交易，與20多名女性有不正當關係，更存在公車私用、公款旅遊等問題。由於該公司是寧波交投控股有限公司全資子公司，屬國企，故事件引起輿論關注。該公司其後通報稱，公車私用問題已查實，已給予許某內警告處分並追繳相關費用，至於公款旅遊問題已立案，其他問題正進一步調查當中。

舉報人王時敏在文中聲稱，她自2006年起便擔任許某的秘書，負責協助許某撰寫年度總結報告、董事會報告、述職述廉報告，因此知曉許某不為人知的內幕。王時敏又指，之所以得知許某有眾多情婦，因其情婦多為公司女職員，有的是從情婦的私人筆記中獲悉，有的則從許某的電子郵件中獲悉，許某甚至會利用電子郵件向情婦發送情書。及後，王時敏更發現許某曾假借公務考察的名義，使用34萬元人民幣（約42萬港元）公款，與一名李姓情婦到南美旅遊。

此外，王時敏還舉報許某與房屋代理公司勾結，提高代理費用，趁機斂財。在舉報文章中，王時敏更指曾因舉報許某，遭到對方報復，包括被許某駕車衝撞。

對此，寧波交通投資控股有限公司周日（19日）通報稱，公司黨委、紀委均高度重視事件，強調正作進一步調查核實，如發現違紀違法問題，將依紀依法嚴肅處理。內媒記者同日向寧波市紀委查詢，對方表示，按照管理權限，被舉報人並非市管領導幹部，只是交投系統內部職工，故以交投內部調查為主，但市紀委也會派人協助介入調查。